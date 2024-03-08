Собянин поздравил москвичек с Международным женским днём
Мэр Москвы Сергей Собянин © ТАСС / Сергей Фадеичев
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Международным женским днём и пожелал, чтобы праздник подарил много радости, цветов, нежности и приятных сюрпризов. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"С Международным женским днём! Этот замечательный весенний день украшен вашими улыбками, дорогие женщины. Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем общем доме — Москве", — подчеркнул градоначальник, пожелав представительницам прекрасного пола здоровья, любви и счастья.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиянок с Международным женским днём и заявил, что женщины одухотворяют сердца и вдохновляют на свершения. Руководитель ведомства отметил, что сегодня в ВС России служат и работают более 300 тысяч представительниц прекрасного пола, которые профессионально выполняют свои задачи.