Собянин поздравил москвичек с Международным женским днём

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Международным женским днём и пожелал, чтобы праздник подарил много радости, цветов, нежности и приятных сюрпризов. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"С Международным женским днём! Этот замечательный весенний день украшен вашими улыбками, дорогие женщины. Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем общем доме — Москве", — подчеркнул градоначальник, пожелав представительницам прекрасного пола здоровья, любви и счастья.