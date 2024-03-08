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8 марта, 08:10

Собянин поздравил москвичек с Международным женским днём

Мэр Москвы Сергей Собянин © ТАСС / Сергей Фадеичев

Мэр Москвы Сергей Собянин © ТАСС / Сергей Фадеичев

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Международным женским днём и пожелал, чтобы праздник подарил много радости, цветов, нежности и приятных сюрпризов. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"С Международным женским днём! Этот замечательный весенний день украшен вашими улыбками, дорогие женщины. Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем общем доме — Москве", — подчеркнул градоначальник, пожелав представительницам прекрасного пола здоровья, любви и счастья.

Медведев в поздравлении с 8 Марта выразил признательность женщинам в ВС РФ
Медведев в поздравлении с 8 Марта выразил признательность женщинам в ВС РФ

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиянок с Международным женским днём и заявил, что женщины одухотворяют сердца и вдохновляют на свершения. Руководитель ведомства отметил, что сегодня в ВС России служат и работают более 300 тысяч представительниц прекрасного пола, которые профессионально выполняют свои задачи.

Евгения Мосс
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