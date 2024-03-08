"Терпите нас, мы хорошие": Звёзды записали трогательные видеопоздравления россиянкам к 8 Марта

Популярные российские артисты поздравили представительниц прекрасного пола с 8 Марта. Знаменитости записали видео, в котором направили приятные слова всем девушкам и женщинам.

Звёзды записали видеопоздравления россиянкам к 8 Марта. Видео © LIFE

"Я хочу пожелать одного: чтобы каждая девушка любила себя, и тогда её начнут правильно любить мужчины. А я хочу пожелать всем девушкам послушать мой новый альбом, это подарок", — сказали в видеообращении Александр Громов и Наваи Бакиров (дуэт HammAli & Navai).

"Мира, добра, счастья, взаимности, подарков, цветов, баловства, фантазии, радости, брызг шампанского, хорошей погоды. В общем всего самого-самого", — присоединился к поздравлениям певец Леонид Агутин.

"Терпите нас, мы хорошие, мы самые лучшие мужчины в мире. Вся наша любовь — это наши женщины, бабушки и мамы, наши сёстры. Мы строим ледоколы, летаем в космос, мы не покоряем космические пространства просто так, мы покоряем женские сердца этим. Мы хотим быть капитанами дальнего плавания, чтобы понравиться жене и дочери", — пожелал соотечественницам писатель Олег Рой.

"Оставайтесь всегда такими же яркими, цветущими, классными. Пусть весна наступает как можно чаще в ваших сердцах, улыбок, вдохновения, всего вам самого наилучшего", — добавил певец Илья Гуров.