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8 марта, 10:26

"Терпите нас, мы хорошие": Звёзды записали трогательные видеопоздравления россиянкам к 8 Марта

Агутин, HammAli & Navai, Рой и другие знаменитости поздравили россиянок с 8 Марта

Популярные российские артисты поздравили представительниц прекрасного пола с 8 Марта. Знаменитости записали видео, в котором направили приятные слова всем девушкам и женщинам.

Звёзды записали видеопоздравления россиянкам к 8 Марта. Видео © LIFE

"Я хочу пожелать одного: чтобы каждая девушка любила себя, и тогда её начнут правильно любить мужчины. А я хочу пожелать всем девушкам послушать мой новый альбом, это подарок", — сказали в видеообращении Александр Громов и Наваи Бакиров (дуэт HammAli & Navai).

"Мира, добра, счастья, взаимности, подарков, цветов, баловства, фантазии, радости, брызг шампанского, хорошей погоды. В общем всего самого-самого", — присоединился к поздравлениям певец Леонид Агутин.

"Терпите нас, мы хорошие, мы самые лучшие мужчины в мире. Вся наша любовь — это наши женщины, бабушки и мамы, наши сёстры. Мы строим ледоколы, летаем в космос, мы не покоряем космические пространства просто так, мы покоряем женские сердца этим. Мы хотим быть капитанами дальнего плавания, чтобы понравиться жене и дочери", — пожелал соотечественницам писатель Олег Рой.

"Оставайтесь всегда такими же яркими, цветущими, классными. Пусть весна наступает как можно чаще в ваших сердцах, улыбок, вдохновения, всего вам самого наилучшего", — добавил певец Илья Гуров.

В свою очередь художник Владимир Ермак пожелал всем женщинам самых приятных моментов в жизни, а также много цветов и подарков не только на 8 Марта. Не оставили без внимания прекрасную половину нашей страны певцы IVAN (Александр Иванов), Nick Riin, телеведущие Яна Чурикова и Маруся Михейчик, а также актёр Влад Прохоров.

Медведев в поздравлении с 8 Марта выразил признательность женщинам в ВС РФ
Медведев в поздравлении с 8 Марта выразил признательность женщинам в ВС РФ

Ранее свои поздравления россиянкам уже высказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, в частности, что женщины преображают мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. А министр обороны Сергей Шойгу напомнил, что в ВС РФ служат сотни тысяч представительниц прекрасного пола, которые профессионально выполняют свои задачи.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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