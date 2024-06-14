Конец Ялты: За что штурмовики ВСУ забили личного стилиста Зеленского Украинские СМИ сообщили о погибшем в зоне СВО личном стилисте президента Украины Владимира Зеленского Шуре Рязанцевой, которая недавно подалась на фронт. Обстоятельства указывают на то, что с ней расправились сослуживцы из ВСУ. 13 июня, 22:45 Александра Рязанцева — крымчанка, родом из Симферополя, её отец — советский военный лётчик. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Finkovyak, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashaa.ryazanceva

Распиаренная в десятках интервью Ялта (это был позывной военнослужащей) в последнее время практически олицетворяла самоотверженность и отвагу настоящего патриота страны и служила укором для разных "мужиков-ухилянтов". Как выяснилось, Рязанцева погибла не на поле боя, а скончалась в одной из больниц Житомира. Официальная причина её смерти — сердечная недостаточность. А неофициальная — её до смерти забили новые сослуживцы. За несколько дней до гибели Ялта перевелась из одной части в другую — десантно-штурмовых войск.

Кто убил Ялту

Как пишут украинские телеграм-каналы, в ходе вскрытия на теле погибшей были обнаружены множественные гематомы. Сообщалось, что избитую и уже умирающую вэсэушницу возили по больницам — ей отказывались оказывать помощь, "потому что она тяжёлая".

В этом году Ялта так часто ходила на разные интервью, что складывалось впечатление, будто делала она это не бесплатно. Фото © Youtube / ГОНЧАРОВА

После того как информация об этом появилась в публичном поле, про "героиню" в Незалежной сразу забыли, а некогда влиятельное, но всё ещё читаемое в Незалежной издание "Украинская правда" даже удалило сведения о смерти военной. Неудобная правда режиму Зеленского совсем не нужна — особенно в период очередной масштабной мобилизации.

Есть две версии причин расправы. По одной из них, судя по многочисленным интервью Рязанцевой разным украинским блогерам и СМИ, на службе её часто домогались сослуживцы. С некоторыми из них на этой почве у неё случались серьёзные конфликты.

А другая версия заключается в том, что в ВСУ Ялта служила оператором БПЛА и в своих соцсетях регулярно собирала на них деньги. Суммы, судя по выкладываемым ею скринам, собирались приличные — сотни тысяч гривен (до миллионов рублей). Нищие вэсэушники вполне могли "попросить" одолжить им денег, а получив отказ, в ярости забили её до смерти.

"Друзья, вы невероятные!" — мотивировала своих подписчиков перечислять деньги Шура Рязанцева. На картинке собранная сумма соответствует более чем 800 тысячам рублей. Помимо выпрашивания донатов напрямую, Ялта собирала деньги через свои фонды, а кроме того, продавала написанную книжку о войне. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashaa.ryazanceva

Кто такая Шура Рязанцева

Александра Рязанцева — крымчанка, родом из Симферополя, её отец — советский военный лётчик, офицер, служивший в Афгане и после увольнения из армии осевший в Крыму. Похоже, после событий на полуострове весной 2014 года глава семейства перебрался на Западную Украину — в Хмельницкий. По данным украинских реестров юридических лиц, его полный тёзка с совпадающей датой рождения там ещё недавно работал генеральным директором службы такси.

Рязанцева работала в Киеве художницей по костюмам, входила в пятёрку самых успешных стилистов Украины и одевала команду "Квартал-95" и лично Зеленского. О нём девушка всегда отзывалась особенно тепло, поэтому говорили, что их связывают близкие отношения.

По роду своей деятельности Шура Рязанцева взаимодействовала со всем бомондом: как украинским, так и российским. Она была знакома практически со всеми друзьями-кавээнщиками своего начальника Владимира Зеленского. В том числе и с Михаилом Галустяном. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashaa.ryazanceva

К 2014 году она влилась в ряды самых непосредственных участников "революции достоинства". По собственным словам, девушка якобы была лично знакома и даже дружила с "сакральными жертвами Майдана" — Сергеем Нигояном и белорусским националистом Михаилом Жизневским, гибель которых в первые дни беспорядков стала катализатором всех последующих кровавых событий — сначала в Киеве, позже в Мариуполе, Одессе и в Донбассе — и в конце концов привела к спецоперации.





Почему Ялта стала популярной на Украине

Миф об украинской патриотке родился и строился в Незалежной на том, что Рязанцева, будучи обласканной жизнью (востребованная в профессии, близкая подруга главы украинского режима и его соратников по "Кварталу-95"), бросила всё ради борьбы за свободу страны и даже побывала в плену "у москалей". Но это была лишь пропагандистская картинка.

Ещё в 2014 году в память о Майдане Рязанцева набила себе на руку татуировку "Небесна сотня 19.01–21.02.2014", а затем с такими же активистами на машинах поехала в Крым "поддержать украинских военных", которых тогда как раз аккуратно выдворяли с полуострова "вежливые люди".

Разумеется, в Армянске — на границе Крыма и Украины — всю компанию задержали сформированные крымские отряды правопорядка и после нескольких дней в КПЗ Рязанцеву выдворили назад на Украину. Именно этот эпизод и стал ключевым в медийной карьере военнослужащей — в СМИ Незалежной стали говорить о Рязанцевой: мол, она томилась в российском плену.

Женщину с подобными татуировками справедливо не пропустили на полуостров в разгар Крымской весны. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashaa.ryazanceva

Популярности 40-летней вэсэушнице добавляли резкие выражения в адрес России и её руководства, а также громкие лозунги типа "В Крым зайдём и Ростов и Белгород заберём".

*Запрещённые в России организации.

Авторы Евгений Кузнецов