В Минобороны назвали число ликвидированных в Курской области бойцов ВСУ
Минобороны: За время боёв в курском приграничье ВСУ потеряли 4130 солдат
Украинские военные потеряли более четырёх тысяч военнослужащих за время боёв в курском приграничье. Также ВСУ утратили 58 танков, сообщает Министерство обороны России.
Всего противник потерял более 4 130 солдат, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортёров, 299 боевых бронированных машин и 131 автомобиль. Также Украина понесла потери в пусковых установках реактивных систем залпового огня. Например, враг потерял 3 РСЗО HIMARS и 1 MLRS, а также "6 станций радиоэлектронной борьбы, 4 единицы инженерной техники, в том числе 2 инженерные машины разграждения и 1 установку разминирования УР-77".
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — заключили в ведомстве.
Кстати, за сутки ВСУ потеряли до 350 солдат и 25 единиц бронетехники в Курской области. А ранее Llfe.ru писал, что Армия России помешала продвижению украинских солдат у четырёх посёлков в регионе оасти. ВСУ лишились свыше 60 военнослужащих, двух танков, восьми бронемашин и шести автомобилей в направлении населённых пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька.
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