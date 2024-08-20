В Минобороны назвали число ликвидированных в Курской области бойцов ВСУ

Украинские военные потеряли более четырёх тысяч военнослужащих за время боёв в курском приграничье. Также ВСУ утратили 58 танков, сообщает Министерство обороны России.

Всего противник потерял более 4 130 солдат, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортёров, 299 боевых бронированных машин и 131 автомобиль. Также Украина понесла потери в пусковых установках реактивных систем залпового огня. Например, враг потерял 3 РСЗО HIMARS и 1 MLRS, а также "6 станций радиоэлектронной борьбы, 4 единицы инженерной техники, в том числе 2 инженерные машины разграждения и 1 установку разминирования УР-77".