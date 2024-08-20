Российские войска пресекли попытки украинских штурмовиков атаковать в Курской области, противник лишился свыше 60 военнослужащих, двух танков, восьми бронемашин и шести автомобилей. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Напомним, 6 августа украинские военные попытались атаковать Курскую область. Сейчас российские войска продолжают уничтожать остатки подразделений ВСУ в приграничных районах. Известно, что в рядах противника много наёмников. Как рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, солдаты ВСУ оставляют тела погибших иностранцев прямо на полях в Курской области, потому что вывозить их оттуда никому не нужно.