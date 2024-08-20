Армия России сорвала атаки штурмовиков ВСУ у четырёх курских посёлков
ВС РФ на позициях в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские войска пресекли попытки украинских штурмовиков атаковать в Курской области, противник лишился свыше 60 военнослужащих, двух танков, восьми бронемашин и шести автомобилей. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька", — уточнили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что ВС РФ продолжают выявлять в приграничье украинских диверсантов, которые пытаются пробраться вглубь нашей территории.
Напомним, 6 августа украинские военные попытались атаковать Курскую область. Сейчас российские войска продолжают уничтожать остатки подразделений ВСУ в приграничных районах. Известно, что в рядах противника много наёмников. Как рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, солдаты ВСУ оставляют тела погибших иностранцев прямо на полях в Курской области, потому что вывозить их оттуда никому не нужно.