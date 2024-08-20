ВС РФ смогли остановить киевских солдат по всему периметру Курской области после уничтожения передовых эшелонов части ВСУ. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Противник полностью по всему периметру остановлен. Останавливание продвижение противника — это была не отдельная задача, которая должна была просто остановить противника, параллельно нам надо было уничтожить основные ресурсы, которые у них были непосредственно для продвижения, это нам тоже очень хорошо удалось", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Алаудинова, Украина потеряла "очень много техники, танки, бронированные машины и много пехоты". При этом главной задачей ВСУ при атаке на Курск была возможность заставить Россию полностью отказаться от действий на других участках спецоперации, отметил он.

"По их планам должно было получиться так, чтобы мы максимально расширились и чтобы Россия полностью отказалась от своих действий на других участках боевого соприкосновения. Америка и Англия руководили этой операцией. Этот прорыв, который должен был привести к тому, чтобы нас поставили на колени, захлебнулся", — добавил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.