Актёр из сериала "Невский" погиб во время эвакуации после ранения под Курском

Актёр сериалов "Невский" и "Морские дьяволы" Евгений Шишов погиб во время эвакуации после ранения в Курской области. По данным источника SHOT, он ушёл добровольцем на СВО в феврале этого года и взял себе позывной STALKER.

По его данным, Шишов в последнее время участвовал в боях в Курской области. Осколочное ранение он получил 18 августа, но к сожалению, скончался во время эвакуации в госпиталь.

Шишов заключил контракт с МО, он выкладывал фото с передовой и писал: "Работайте братья". Сейчас тело актёра находится в Ростове. У него осталась 15-летняя дочка.