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20 августа, 10:19
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Актёр из сериала "Невский" погиб во время эвакуации после ранения под Курском

Актёр Евгений Шишов. Обложка © Kino-teatr.ru

Актёр Евгений Шишов. Обложка © Kino-teatr.ru

Актёр сериалов "Невский" и "Морские дьяволы" Евгений Шишов погиб во время эвакуации после ранения в Курской области. По данным источника SHOT, он ушёл добровольцем на СВО в феврале этого года и взял себе позывной STALKER.

По его данным, Шишов в последнее время участвовал в боях в Курской области. Осколочное ранение он получил 18 августа, но к сожалению, скончался во время эвакуации в госпиталь.

Шишов заключил контракт с МО, он выкладывал фото с передовой и писал: "Работайте братья". Сейчас тело актёра находится в Ростове. У него осталась 15-летняя дочка.

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О смерти актёра в боях с ВСУ под Курском стало известно сегодня утром. Ему было всего 42 года. На счету артиста более 15 появлений на экране в различных ролях. Среди всех работ актёра наиболее запоминающимися стали роли в сериалах "Невский", "Условный мент-2", "Морские дьяволы".

Николь Вербер
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