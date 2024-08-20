Актёр из сериала "Невский" погиб в боях с ВСУ под Курском

Актёр Евгений Шишов погиб в возрасте 42-х лет во время боевых столкновений в Курской области. Об этом сообщили на сайте Кино-Театр.ру.

На портале указали лишь на факт гибели Евгения Шишова, не приводя дополнительной информации об обстоятельствах его смерти, которую также подтвердили его коллеги. У артиста осталась дочь-подросток.

Евгений Шишов родился в 1982 году. На его счету более 15 появлений на экране в различных ролях. Среди всех работ актёра наиболее запоминающимися стали роли в сериалах "Невский", "Условный мент-2", "Морские дьяволы". О дате прощания и месте, где будет похоронен артист, пока не сообщалось.