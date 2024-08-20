Актёр из сериала "Невский" погиб в боях с ВСУ под Курском
Актёр Евгений Шишов погиб в боях с ВСУ в Курской области на 43-м году жизни
Актёр Евгений Шишов. Фото © Kino-teatr.ru
Актёр Евгений Шишов погиб в возрасте 42-х лет во время боевых столкновений в Курской области. Об этом сообщили на сайте Кино-Театр.ру.
На портале указали лишь на факт гибели Евгения Шишова, не приводя дополнительной информации об обстоятельствах его смерти, которую также подтвердили его коллеги. У артиста осталась дочь-подросток.
Евгений Шишов родился в 1982 году. На его счету более 15 появлений на экране в различных ролях. Среди всех работ актёра наиболее запоминающимися стали роли в сериалах "Невский", "Условный мент-2", "Морские дьяволы". О дате прощания и месте, где будет похоронен артист, пока не сообщалось.
Накануне, 19 августа, Минобороны РФ сообщало, что в течение суток ВСУ понесли серьёзные человеческие и технические потери в Курской области. В ведомстве заявили, что они лишились 330 военных, а также 27 единиц бронетехники, а общие потери киевского режима за время боёв в курском приграничье приблизились к 3800 военнослужащим.