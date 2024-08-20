Эшелоны ВСУ под Курском захлебнулись в собственной крови под натиском спецназа "Ахмат"
Алаудинов: "Ахмат" планомерно уничтожает ВСУ под Курском, всё под контролем
Спецназ "Ахмат" планомерно уничтожают остатки подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Ситуация под контролем российских военных, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир "Ахмата" генерал-майор Апти Алаудинов.
"Противник уже на нашем участке конкретно остановлен, уничтожается планомерно, работа ведётся. Ситуация у нас — абсолютно всё уже под контролем", — рассказал генерал ТАСС об обстановке на 20 августа.
А 19 августа Life.ru писал, что в Курской области российские морские пехотинцы взяли в плен 19 украинских военнослужащих из диверсионно-разведывательной группы. Это произошло в районе села Ольговка.
VK / Минобороны РФ