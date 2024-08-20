Военные медики попали в засаду украинской ДРГ при эвакуации раненых под Курском

Военные медики, проводившие эвакуацию раненых в Курской области, угодили в засаду украинского диверсионно-разведывательного отряда, из-за чего им пришлось вступить в бой с военнослужащими ВСУ. Об этом сообщил работающий в регионе военный врач с позывным Фрегат.

"Наша эвакогруппа вытаскивала раненых бойцов, тащила, попала в засаду ДРГ. Но тем не менее, несмотря на то что медики, они, помимо того что вынуждены оказать помощь раненым, они ещё и отстреливались параллельно, применяли огнестрельное оружие. Получили медики ранения, но раненых вытащили, потом вызвали дополнительную эвакуацию и доставили и медиков тоже ранеными", — рассказал Фрегат.

Военврач добавил, что характер ранений, с которыми приходится работать медикам в Курской области, отличается от травм бойцов на других участках фронта. Здесь большая часть — это пулевые ранения из-за того, что идёт плотный бой с противником, плотный контакт, в отличие от других направлений, где ранения были преимущественно осколочного типа.