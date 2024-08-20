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20 августа, 06:41

Военные медики попали в засаду украинской ДРГ при эвакуации раненых под Курском

Медики в Курской области вступили в бой с украинской ДРГ и спасли раненых

Военные медики, проводившие эвакуацию раненых в Курской области, угодили в засаду украинского диверсионно-разведывательного отряда, из-за чего им пришлось вступить в бой с военнослужащими ВСУ. Об этом сообщил работающий в регионе военный врач с позывным Фрегат.

"Наша эвакогруппа вытаскивала раненых бойцов, тащила, попала в засаду ДРГ. Но тем не менее, несмотря на то что медики, они, помимо того что вынуждены оказать помощь раненым, они ещё и отстреливались параллельно, применяли огнестрельное оружие. Получили медики ранения, но раненых вытащили, потом вызвали дополнительную эвакуацию и доставили и медиков тоже ранеными", — рассказал Фрегат.

Военврач добавил, что характер ранений, с которыми приходится работать медикам в Курской области, отличается от травм бойцов на других участках фронта. Здесь большая часть — это пулевые ранения из-за того, что идёт плотный бой с противником, плотный контакт, в отличие от других направлений, где ранения были преимущественно осколочного типа.

Поля под Курском усеяны брошенными телами европейских легионеров ВСУ
Поля под Курском усеяны брошенными телами европейских легионеров ВСУ

Ранее российские морпехи устроили засаду для ВСУ в Курской области. 13 солдат из 810-й бригады Черноморского флота подпустили колонну с украинской техникой поближе, чтобы нанести по ней внезапный удар, предварительно заминировав дорогу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Piter Parker

Владимир Озеров
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