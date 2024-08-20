Солдаты ВСУ оставляют тела погибших иностранных наёмников прямо на полях в Курской области, потому что вывозить оттуда их трупы никому не нужно. Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат отметил, что поля под Курском сейчас усыпаны телами погибших наёмников ВСУ и украинских бойцов. По его словам, ни у кого с той стороны нет желания заниматься вывозом трупов с российской территории, особенно в жаркую погоду.

"Они просто не нужны никому. Они брошены туда на убой, как мясо. Они это уже понимают, поэтому и вчера, и позавчера была сдача в плен большей части украинских подразделений. Понятно, что ни поляки, ни немцы не сдаются пока, они стараются уходить на второй эшелон, поэтому курская битва закончится в ближайшее время", — сказал Водолацкий.

Парламентарий считает, что за вторжением ВСУ в Курскую область стоят западные лидеры, которым необходимо было проверить защищённость российской границы, выявив слабые места, откуда можно заходить в РФ и развивать военные действия с участием Украины и стран НАТО. Сама инициатива, уверен Водолацкий, никак не могла принадлежать Владимиру Зеленскому.

"Это даже ход не Зеленского, он бы никогда не додумался до этого, его просто поставили перед фактом, потому что и командиры и инструкторы только что вернулись из Англии, они там проходили обучение, там был сделан городок наподобие Суджи, который они там тренировались захватывать", — уточнил собеседник агентства.

Депутат добавил, что стратегия ВС РФ в регионе направлена на сокращение потерь среди личного состава, мирных жителей и жилых построек. Российские солдаты наносят точечные удары по скоплениям ВСУ, которые прячутся в лесах.