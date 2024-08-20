Действия ВСУ в курском приграничье сочли ядерной провокацией
Эксперты: Запад должен принять меры для недопущения ядерной эскалации на Украине
Украинская операция в курском приграничье может служить провокацией для эскалации конфликта с ядерным оттенком. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предположил, что киевские власти могут стремиться к массовой эскалации, чтобы спровоцировать ответный удар от Кремля, возможно даже ядерный. Об этом рассказывает 360.ru.
В дополнение к этому, экс-офицер армии США Станислав Крапивник предупредил о потенциальных последствиях удара по системе охлаждения Курской АЭС. По его словам, такой удар может привести к катастрофическим последствиям для всей Европы, включая радиационные осадки, которые затронут Польшу, Германию, Данию, Скандинавию и даже Великобританию.
Ситуация усложняется постоянными атаками на Запорожскую АЭС и отсутствием адекватного реагирования со стороны международных организаций, таких как МАГАТЭ. В свете этих событий подозрения о планах Украины использовать "грязные" бомбы против ядерных объектов России только добавляют масла в огонь.
В этой обстановке, по мнению аналитиков, России следует сосредоточить усилия не на предупреждении украинского лидера, а на донесении своих сигналов беспокойства до западных держав. Только дипломатическое давление на Вашингтон и Лондон может предотвратить возможную катастрофу, считают они.
Напомним, ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что цель вторжения украинских войск в Курскую область заключается в создании "буферной зоны" на территории России. По его словам, данная операция направлена на защиту Украины от дальнейшего расширения военного конфликта.
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