Зеленский высказался о вторжении ВСУ в Курскую область
Зеленский назвал целью Украины в Курской области создание "буферной зоны"
Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором рассказал об операции в Курской области. По его словам, целью вторжения украинских войск в российское приграничье было создание "буферной зоны".
"Создание буферной зоны на территории (России. — Прим. Life.ru.) — наша операция в Курской области", — заявил Зеленский.
В этом же видеообращении Зеленский попросил так называемых западных партнёров Украины ускорить поставки киевскому режиму вооружений. В первую очередь эта просьба адресована к властям Соединённых Штатов, Великобритании и Франции.
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