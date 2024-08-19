Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 22:22

Зеленский высказался о вторжении ВСУ в Курскую область

Зеленский назвал целью Украины в Курской области создание "буферной зоны"

Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором рассказал об операции в Курской области. По его словам, целью вторжения украинских войск в российское приграничье было создание "буферной зоны".

"Создание буферной зоны на территории (России. — Прим. Life.ru.) — наша операция в Курской области", — заявил Зеленский.

События в Курской области назвали прологом будущей военной катастрофы Украины
События в Курской области назвали прологом будущей военной катастрофы Украины

В этом же видеообращении Зеленский попросил так называемых западных партнёров Украины ускорить поставки киевскому режиму вооружений. В первую очередь эта просьба адресована к властям Соединённых Штатов, Великобритании и Франции.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров