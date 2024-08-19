Зеленский высказался о вторжении ВСУ в Курскую область

Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором рассказал об операции в Курской области. По его словам, целью вторжения украинских войск в российское приграничье было создание "буферной зоны".

"Создание буферной зоны на территории (России. — Прим. Life.ru.) — наша операция в Курской области", — заявил Зеленский.