"Мы очень просим": Зеленский вновь клянчит у Запада оружие

Владимир Зеленский вновь упрашивает так называемых западных партнёров Украины ускорить поставки киевскому режиму вооружений. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

"От наших партнёров требуется ускорение поставок. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, необходима своевременная поставка объявлённых пакетов помощи", — заявил Зеленский.

Он также объяснил, к кому это обращение относится в первую очередь. По его словам, он просит ускорение поставок оружия у властей Соединённых Штатов, Великобритании и Франции.