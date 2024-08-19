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18 августа, 21:41

"Мы очень просим": Зеленский вновь клянчит у Запада оружие

Владимир Зеленский просит США, Францию и Великобританию ускорить поставки оружия

Владимир Зеленский вновь упрашивает так называемых западных партнёров Украины ускорить поставки киевскому режиму вооружений. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

"От наших партнёров требуется ускорение поставок. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, необходима своевременная поставка объявлённых пакетов помощи", — заявил Зеленский.

Он также объяснил, к кому это обращение относится в первую очередь. По его словам, он просит ускорение поставок оружия у властей Соединённых Штатов, Великобритании и Франции.

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Ещё в мае текущего года LIfe.ru писал, что Западу от Владимира Зеленского поступали требования ускорить обещанные поставки оружия. Тогда он также отметил пробелы в вопросах координации сотрудничества с партнёрами.

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Алексей Соловьёв
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