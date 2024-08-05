"Дефицит оружия и ресурсов": В офисе Зеленского признали усталость бойцов ВСУ
Подоляк: Бойцы ВСУ, находящиеся на передовой, уже устали от боевых действий
Украинские бойцы, находящиеся на передовой, уже устали от постоянных боевых действий. В этом признался советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Люди [на фронте] устали от монотонной однообразности, причём она крайне отрицательная. <…> Тяжело, конечно, усталость накопилась", — сказал он в интервью ютуб-каналу украинской телеведущей Наталье Влащенко.
Как подчеркнул Подоляк, украинские военнослужащие находятся в некачественных условиях, с дефицитом оружия, ресурсов и прочего.
Ранее сообщалось о том, что Украина не может обеспечить мобилизованных даже подходящей обувью. Экипировку мобилизованным выдают после медкомиссии в распределительном центре. При этом подходящего размера ботинок иногда вовсе нет. Тогда солдатам с 45-м размером приходится надевать 43-й или ещё меньше.
Telegram / V_Zelenskiy_official