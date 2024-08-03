Подполье сообщило об "обувной" проблеме в ВСУ

Попавший под мобилизацию украинец из Харькова сообщил пророссийским подпольщикам, что Украина не может обеспечить мобилизованных даже подходящей обувью. Об рассказал в беседе с РИА "Новости" координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.