Подполье сообщило об "обувной" проблеме в ВСУ
Подполье: ВСУ не может обеспечить подходящей обувью мобилизованных
Попавший под мобилизацию украинец из Харькова сообщил пророссийским подпольщикам, что Украина не может обеспечить мобилизованных даже подходящей обувью. Об рассказал в беседе с РИА "Новости" координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Со слов харьковчанина, экипировку мобилизованным выдают после медкомиссии в распределительном центре.
"Ты получаешь снарягу, примерно 4-6 предметов из 7. Спрашивают: берцы какого размера? Отвечаешь. Тебе говорят: такого нету. Вот тебе 43-й", — указал в анонимном письме украинец.
Киевскому режиму необходимо в ускоренном темпе компенсировать новобранцами колоссальные потери на фронте. Мобилизационный комбайн на Украине работает прилично, ТЦК удаётся призывать около 30 тысяч человек каждый месяц, однако со снаряжением на фоне катастрофических проблем в экономике, как видно, возникает всё больше проблем.
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