Составлен топ самых смертоносных для ВСУ участков фронта с катастрофическими цифрами
МО РФ: Недельные потери ВСУ составили 13 570 военнослужащих
Украинская армия потеряла до 13 570 бойцов на всех направлениях спецоперации за неделю. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства в своём телеграм-канале.
По информации из сводки Минобороны, потери ВСУ на Северном направлении составили до 1 755 солдат, на Западном — до 3 605, на Южном — до 4 020, на Центральном — до 2 635, на Восточном — до 905, на Днепровском — до 650.
Ранее в Минобороны России рассказали, что общие потери ВСУ за июль 2024 года составили более 60 тысяч бойцов в зоне спецоперации. Таким образом, средние ежедневные потери приближаются к отметке в 2 тысячи человек в день.
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