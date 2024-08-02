Составлен топ самых смертоносных для ВСУ участков фронта с катастрофическими цифрами

Украинская армия потеряла до 13 570 бойцов на всех направлениях спецоперации за неделю. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства в своём телеграм-канале.

По информации из сводки Минобороны, потери ВСУ на Северном направлении составили до 1 755 солдат, на Западном — до 3 605, на Южном — до 4 020, на Центральном — до 2 635, на Восточном — до 905, на Днепровском — до 650.