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2 августа, 14:02

Составлен топ самых смертоносных для ВСУ участков фронта с катастрофическими цифрами

МО РФ: Недельные потери ВСУ составили 13 570 военнослужащих

Украинская армия потеряла до 13 570 бойцов на всех направлениях спецоперации за неделю. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства в своём телеграм-канале.

По информации из сводки Минобороны, потери ВСУ на Северном направлении составили до 1 755 солдат, на Западном — до 3 605, на Южном — до 4 020, на Центральном — до 2 635, на Восточном — до 905, на Днепровском — до 650.

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Ранее в Минобороны России рассказали, что общие потери ВСУ за июль 2024 года составили более 60 тысяч бойцов в зоне спецоперации. Таким образом, средние ежедневные потери приближаются к отметке в 2 тысячи человек в день.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Владимир Озеров
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