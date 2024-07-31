Киевский режим ежемесячно с момента ужесточения мобилизации, который произошёл в мае текущего года, призывают в ряды Вооружённых сил Украины около 30 тысяч человек. Соответствующую информацию распространили корреспонденты The New York Times со ссылкой на военных экспертов.

Журналисты сообщили, что с мая украинские власти призывают в два-три раза больше людей, чем в последние зимние месяцы. Также зарубежное издание подчёркивает, что в ближайшие недели на передовую прибудет группа новобранцев, которая плохо обучена и не в форме.