Стало известно, сколько ВСУ требуется людей для восполнения потерь
NYT: Киев ежемесячно призывает в ВСУ 30 тысяч человек с мая 2024 года
Киевский режим ежемесячно с момента ужесточения мобилизации, который произошёл в мае текущего года, призывают в ряды Вооружённых сил Украины около 30 тысяч человек. Соответствующую информацию распространили корреспонденты The New York Times со ссылкой на военных экспертов.
Журналисты сообщили, что с мая украинские власти призывают в два-три раза больше людей, чем в последние зимние месяцы. Также зарубежное издание подчёркивает, что в ближайшие недели на передовую прибудет группа новобранцев, которая плохо обучена и не в форме.
Напомним, мобилизация началась на Украине с 25 февраля 2022 года и длится до сих пор. В мае текущего года Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Теперь на передовую могут допускаться люди с психическими расстройствами, онкологией, ВИЧ и, наконец, с судимостью.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine