Нидерландское здравоохранение встревожено из-за роста числа случаев заражения супербактерией, которую переносят украинские военнослужащие. Об этом пишет издание De Telegraaf.

В материале говорится, что бойцы ВСУ, прибывающие на лечение в Нидерланды, зачастую переносят супербактерию, устойчивую к большинству антибиотиков. Такая ситуация вызвана тем, что украинские медики намного охотнее выписывают своим военнослужащим такие препараты в сравнении с голландскими врачами.

В результате национальная нидерландская система здравоохранения столкнулась с серьёзной угрозой — супербактерия может начать распространяться от украинцев к поданным Королевства Нидерландов. Более того, такое уже происходило три раза с февраля 2022 года по август 2023-го. Из данных Национального координационного центра распределения пациентов известно, что с момента начала проведения СВО в Незалежной, в голландских медицинских учреждений находились на лечении 143 служащих ВСУ.