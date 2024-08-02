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2 августа, 17:39

Бойцы ВСУ с супербактериями нагнали страху на Нидерланды

De Telegraaf: В Нидерландах встревожились из-за заражений супербактерией от ВСУ

Нидерландское здравоохранение встревожено из-за роста числа случаев заражения супербактерией, которую переносят украинские военнослужащие. Об этом пишет издание De Telegraaf.

В материале говорится, что бойцы ВСУ, прибывающие на лечение в Нидерланды, зачастую переносят супербактерию, устойчивую к большинству антибиотиков. Такая ситуация вызвана тем, что украинские медики намного охотнее выписывают своим военнослужащим такие препараты в сравнении с голландскими врачами.

В результате национальная нидерландская система здравоохранения столкнулась с серьёзной угрозой — супербактерия может начать распространяться от украинцев к поданным Королевства Нидерландов. Более того, такое уже происходило три раза с февраля 2022 года по август 2023-го. Из данных Национального координационного центра распределения пациентов известно, что с момента начала проведения СВО в Незалежной, в голландских медицинских учреждений находились на лечении 143 служащих ВСУ.

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В таком случае, возможно Польше тоже стоит насторожиться и приготовиться к распространению супербактерий. Ранее Life.ru рассказывал о том, что польские власти прогнозируют новую волну беженцев с Украины после сокрушительных ударов российской армии по объектам энергосистемы Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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