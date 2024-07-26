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26 июля, 19:47

Стало известно, какую заразу могла подцепить мэр Парижа во время купания в загрязнённой Сене

Уровень загрязнённости Сены был повышен во время купания мэра Парижа Идальго

Мэр Парижа Анн Идальго во время купания в Сене перед Олимпиадой. Обложка © ТАСС / AP

Мэр Парижа Анн Идальго во время купания в Сене перед Олимпиадой. Обложка © ТАСС / AP

Во время купания мэра Парижа Анн Идальго в Сене перед открытием Олимпийских игр уровень загрязнённости воды всё ещё оставался повышенным. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на данные мэрии.

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене перед началом Олимпийских игр. Видео © X / bloombergtv

Отмечается, что уровень содержания кишечной палочки и энтерококков в момент купания мэра был выше пороговых значений. В данном случае вода считается опасной, так как может спровоцировать гастроэнтерит и различные кожные заболевания. Примечательно, что всего за неделю до Идальго "заплыв" по Сене также устроила министр спорта Амели Удеа-Кастера. Таким образом чиновники попытались доказать, что потраченные 1,4 миллиарда евро на очистку реки и обновление систем сброса сточных вод были потрачены не впустую.

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Напомним, что церемония открытия Олимпиады проходит в эти минуты. Соревнования продлятся до 11 августа.

Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон, также обещавший устроить заплыв в Сене перед Олимпиадой, дал заднюю. Елисейский дворец оправдался тем, что глава Пятой республики сделает это, но не обязательно перед Играми.

Мария Любицкая
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