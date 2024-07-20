Обещавший устроить заплыв в Сене перед Олимпиадой Макрон дал заднюю

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался купаться в парижской Сене перед Олимпиадой, которая стартует уже на следующей неделе. Елисейский дворец сослался на то, что глава Пятой республики сделает это, но не обязательно перед Играми.

"Он не говорил, что собирается плавать до Игр. Он говорил, что пойдёт плавать и всегда демонстрировал уверенность в этом. У него не обязательно будет возможность сделать это перед Играми", — цитирует пресс‑секретаря Макрона газета L’Еquipe.

Как напоминают французские журналисты, ещё в феврале Макрон пообещал искупаться в Сене, чтобы доказать, что власти проделали качественную работу по её очистке.

Ранее сообщалось, что мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене в преддверии Олимпийских игр. Так чиновница намеревалась показать, что река достаточно чистая для проведения открытых соревнований по плаванию. До этого показательный заплыв в Сене устроили министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и триатлонист Алексис Анкинкан, который будет знаменосцем французской команды на церемонии открытия Паралимпиады-2024. Напомним, что купание в Сене запретили ещё в 1923 году из‑за ужасного качества воды.