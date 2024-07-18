МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде в Париже. В Играх в нейтральном статусе будут участвовать 15 наших соотечественников.

Так, Тамара Дронова, Алёна Иванченко, Глеб Сырица поборются за медали в велоспорте. Анжела Бладцева выступит в батуте. Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина — в теннисе. Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко представят Россию в гребле на байдарках и каноэ, а Евгений Сомов — в плавании.