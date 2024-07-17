Тарасова возмутилась отказом российских каналов транслировать Олимпиаду

Решение российских телеканалов не транслировать Олимпийские игры 2024 года в Париже несправедливо, сообщила Sport24 заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают?" — сообщила Тарасова.

По её словам, ей придётся искать другие источники трансляции, но она обязательно посмотрит Олимпийские игры.