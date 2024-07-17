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17 июля, 03:24

Тарасова возмутилась отказом российских каналов транслировать Олимпиаду

Тарасова назвала несправедливым решение каналов РФ не показывать Игры в Париже

Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей

Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей

Решение российских телеканалов не транслировать Олимпийские игры 2024 года в Париже несправедливо, сообщила Sport24 заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают?" — сообщила Тарасова.

По её словам, ей придётся искать другие источники трансляции, но она обязательно посмотрит Олимпийские игры.

Почти 90% россиян решили не смотреть Олимпиаду в Париже
Почти 90% россиян решили не смотреть Олимпиаду в Париже

Напомним, в России впервые за 40 лет не будут официально транслировать Олимпиаду. Такое в последний раз было в 1984 году, когда СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе. Однако увидеть соревнования получится. Например, неофициальные трансляции организуют некоторые сообщества в соцсетях.

Анатолий Симоненко
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