Почти 90% россиян решили не смотреть Олимпиаду в Париже

87% россиян не будут смотреть Олимпиаду. По их мнению, спортивные состязания испортились, как и музыкальный конкурс Евровидение. Кроме того, они считают, что без российских атлетов соревнования смотреть совсем не интересно.

Однако 4% признались в опросе kp.ru, что не могут без спорта и будут смотреть международные турниры на трансляциях в Интернете. Респонденты рассказали, что за сильнейшими спортсменами со всего мира интересно наблюдать, даже если они не будут соревноваться с командами из РФ.

7% россиян добавили, что всю Олимпиаду смотреть не собираются, однако следить за результатами будут. Особенно, подчеркнули респонденты, если там будут происходить какие-то скандалы. Оставшиеся 2% выбрали вариант "другое", так как ещё не определились.