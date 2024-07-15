Почти 90% россиян решили не смотреть Олимпиаду в Париже
Опрос: 87% россиян заявили, что не будут смотреть ОИ-2024
87% россиян не будут смотреть Олимпиаду. По их мнению, спортивные состязания испортились, как и музыкальный конкурс Евровидение. Кроме того, они считают, что без российских атлетов соревнования смотреть совсем не интересно.
Однако 4% признались в опросе kp.ru, что не могут без спорта и будут смотреть международные турниры на трансляциях в Интернете. Респонденты рассказали, что за сильнейшими спортсменами со всего мира интересно наблюдать, даже если они не будут соревноваться с командами из РФ.
7% россиян добавили, что всю Олимпиаду смотреть не собираются, однако следить за результатами будут. Особенно, подчеркнули респонденты, если там будут происходить какие-то скандалы. Оставшиеся 2% выбрали вариант "другое", так как ещё не определились.
Напомним, в России впервые за 40 лет не будут официально транслировать Олимпиаду. Такое в последний раз было в 1984 году, когда СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе. Однако увидеть соревнования получится. Например, неофициальные трансляции организуют некоторые сообщества в соцсетях.
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