"Встань на место!": Плющенко послал "в космос" депутатов, призывавших к бойкоту Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что депутаты призывали его поддержать бойкот предстоящих Олимпийских игр в Париже. В ходе выступления в лектории "Знание" на VK Fest бывший спортсмен, а ныне тренер рассказал, как отреагировал на такие предложения.

"Мне несколько депутатов позвонили, сказали: "Поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали". Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал: "Встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут. И есть временной отрезок". Олимпиада — раз в четыре года, на следующую можно не попасть", — подчеркнул Плющенко.

Заслуженный мастер спорта России призвал спортсменов по возможности ехать на Игры даже под нейтральным флагом, ведь на Олимпиаде Россия может в очередной раз доказать, что это лучшая страна. По мнению Плющенко, не ехать на соревнования означает дать слабину.