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14 июля, 15:36

"Встань на место!": Плющенко послал "в космос" депутатов, призывавших к бойкоту Олимпиады

Плющенко послал "в космос" депутатов, просивших поддержать бойкот Олимпиады

Евгений Плющенко. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Евгений Плющенко. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что депутаты призывали его поддержать бойкот предстоящих Олимпийских игр в Париже. В ходе выступления в лектории "Знание" на VK Fest бывший спортсмен, а ныне тренер рассказал, как отреагировал на такие предложения.

"Мне несколько депутатов позвонили, сказали: "Поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали". Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал: "Встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут. И есть временной отрезок". Олимпиада — раз в четыре года, на следующую можно не попасть", — подчеркнул Плющенко.

Заслуженный мастер спорта России призвал спортсменов по возможности ехать на Игры даже под нейтральным флагом, ведь на Олимпиаде Россия может в очередной раз доказать, что это лучшая страна. По мнению Плющенко, не ехать на соревнования означает дать слабину.

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Ранее в Кремле, комментируя ситуацию с поездкой на Олимпийские игры, подчеркнули, что все получившие туда приглашение спортсмены сами должны решать, стоит ли им ехать. Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. На Играх они смогут выступить только в нейтральном статусе, при этом запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. На данный момент к Олимпиаде допущено 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Никита Осипов
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