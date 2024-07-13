По российскому телевидению впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры
В России впервые за 40 лет не будут официально транслировать Олимпиаду. В последний раз наши соотечественники были лишены показа соревнований в 1984 году, когда СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе.
По данным Sports.ru, соответствующее решение принято после отказа допускать к соревнованиям ряда российских борцов, дзюдоистов и тхэквондистов. После этого "вопрос отпал": миллионные расходы на права на трансляцию просто не стоят того. Некоторые онлайн-кинотеатры думали организовать показ, но от этой идеи также отказались.
Однако увидеть Олимпиаду получится. Например, неофициальные трансляции организуют некоторые сообщества в соцсетях.
Ранее в Кремле прокомментировали допуск некоторых российских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они сами должны решать, участвовать ли в соревнованиях. В свою очередь Олимпийский комитет РФ выплатит компенсации атлетам, не допущенным до Игр.
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