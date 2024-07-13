По российскому телевидению впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры

В России впервые за 40 лет не будут официально транслировать Олимпиаду. В последний раз наши соотечественники были лишены показа соревнований в 1984 году, когда СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе.

По данным Sports.ru, соответствующее решение принято после отказа допускать к соревнованиям ряда российских борцов, дзюдоистов и тхэквондистов. После этого "вопрос отпал": миллионные расходы на права на трансляцию просто не стоят того. Некоторые онлайн-кинотеатры думали организовать показ, но от этой идеи также отказались.