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13 июля, 10:27

По российскому телевидению впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры

В России впервые за 40 лет не будут официально транслировать Олимпиаду. В последний раз наши соотечественники были лишены показа соревнований в 1984 году, когда СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе.

По данным Sports.ru, соответствующее решение принято после отказа допускать к соревнованиям ряда российских борцов, дзюдоистов и тхэквондистов. После этого "вопрос отпал": миллионные расходы на права на трансляцию просто не стоят того. Некоторые онлайн-кинотеатры думали организовать показ, но от этой идеи также отказались.

Однако увидеть Олимпиаду получится. Например, неофициальные трансляции организуют некоторые сообщества в соцсетях.

Российский борец Шамиль Мамедов согласился поехать на Олимпиаду
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Ранее в Кремле прокомментировали допуск некоторых российских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они сами должны решать, участвовать ли в соревнованиях. В свою очередь Олимпийский комитет РФ выплатит компенсации атлетам, не допущенным до Игр.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Матвей Константинов
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