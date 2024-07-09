Российский борец Шамиль Мамедов согласился поехать на Олимпиаду

Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов согласился поехать на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Кроме того, приглашение комитета приняли теннисистка Елена Веснина, которая выступит в парном разряде вместе со спортсменкой Екатериной Александровой, а также каноистка Олеся Ромасенко.