Российский борец Шамиль Мамедов согласился поехать на Олимпиаду
Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов. Обложка © Wikipedia / Magomedmix91
Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов согласился поехать на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.
Кроме того, приглашение комитета приняли теннисистка Елена Веснина, которая выступит в парном разряде вместе со спортсменкой Екатериной Александровой, а также каноистка Олеся Ромасенко.
Ранее Life.ru сообщал что борцы из России отказались выступать на Олимпийских играх в Париже. Допуск получили 10 российских спортсменов: помимо Шамиля Мамедова, были приглашены Начын Монгуш, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышевв, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова. Из перечисленных только Мамедов завоевал медаль на крупных международных соревнованиях.