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9 июля, 17:46

Российский борец Шамиль Мамедов согласился поехать на Олимпиаду

Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов. Обложка © Wikipedia / Magomedmix91

Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов. Обложка © Wikipedia / Magomedmix91

Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов согласился поехать на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Кроме того, приглашение комитета приняли теннисистка Елена Веснина, которая выступит в парном разряде вместе со спортсменкой Екатериной Александровой, а также каноистка Олеся Ромасенко.

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Ранее Life.ru сообщал что борцы из России отказались выступать на Олимпийских играх в Париже. Допуск получили 10 российских спортсменов: помимо Шамиля Мамедова, были приглашены Начын Монгуш, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышевв, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова. Из перечисленных только Мамедов завоевал медаль на крупных международных соревнованиях.

Александра Мышляева
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