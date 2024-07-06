"Не пойдём на поводу у политиков": Российские борцы не поедут на Олимпиаду в Париже

Борцы из России отказались выступать на Олимпийских играх в Париже. Об этом рассказала в своих соцсетях Федерация спортивной борьбы РФ (ФСБР).

Исполнительный комитет федерации, тренеры и спортсмены приняли данное решение после расширенного совещания. Допуск на Игры получили всего 10 российских спортсменов, хотя атлеты завоевали лицензии. В частности, МОК не выдал разрешение на участие в соревнованиях двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву, а также победителям Олимпиады в Токио Зауру Угуеву, Заурбеку Сидакову, Мусе Евлоеву и бронзовому призёру Игр Артуру Найфонову.

"5–11 августа в Париже (Франция) в рамках Олимпийских игр пройдёт турнир по спортивной борьбе. Российские борцы в условиях санкционного давления, необоснованных ограничений, при тотальных и жесточайших проверках на предмет допуска сумели завоевать 16 олимпийских лицензий из 18 возможных. При том, что к соревнованиям не допускали многих лидеров команды, среди которых как талантливая молодёжь, так и знаменитые мировые лидеры, победители Олимпийских игр", — указали в федерации.

Допуск к Играм получили Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышевв, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова. Из них только Мамедов завоевал медаль на крупных международных соревнованиях — бронзу чемпионата мира 2023 года в Белграде.

В ФСБР добавили, что федерация, тренеры и спортсмены не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух команды. Борцовское сообщество России не принимает неспортивный принцип отбора, которым руководствовался МОК, формируя список допущенных атлетов с целью подорвать принцип единства команды.