Тарпищев: Теннисистка Калинская не поедет на Олимпиаду, несмотря на допуск МОК

Российская теннисистка Анна Калинская не поедет на Олимпиаду в Париже, несмотря на допуск от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с "Матч ТВ".

"Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде. Сегодняшний список — это дополнение, ждём новых дополнений в ближайшее время", — приводит слова Тарпищева "Матч ТВ".