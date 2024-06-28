Тарпищев: Теннисистка Калинская не поедет на Олимпиаду, несмотря на допуск МОК
Российская теннисистка Анна Калинская. Обложка © ТАСС / EPA / Clemens Bilan
Российская теннисистка Анна Калинская не поедет на Олимпиаду в Париже, несмотря на допуск от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с "Матч ТВ".
"Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде. Сегодняшний список — это дополнение, ждём новых дополнений в ближайшее время", — приводит слова Тарпищева "Матч ТВ".
Сегодня Life.ru сообщал, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Олимпийских играх в Париже Павлу Котову и Анне Калинской в нейтральном статусе. Также в список допущенных вошли четыре российских дзюдоиста: Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.