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Регион
28 июня, 18:46

Тарпищев: Теннисистка Калинская не поедет на Олимпиаду, несмотря на допуск МОК

Российская теннисистка Анна Калинская. Обложка © ТАСС / EPA / Clemens Bilan

Российская теннисистка Анна Калинская. Обложка © ТАСС / EPA / Clemens Bilan

Российская теннисистка Анна Калинская не поедет на Олимпиаду в Париже, несмотря на допуск от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с "Матч ТВ".

"Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде. Сегодняшний список — это дополнение, ждём новых дополнений в ближайшее время", — приводит слова Тарпищева "Матч ТВ".

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Сегодня Life.ru сообщал, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Олимпийских играх в Париже Павлу Котову и Анне Калинской в нейтральном статусе. Также в список допущенных вошли четыре российских дзюдоиста: Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

Александра Мышляева
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