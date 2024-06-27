МОК допустил Даниила Медведева и Мирру Андрееву до участия в Олимпиаде в Париже
Даниил Медведев и Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP / Jean-Francois Badias, ABACA / Dubreuil Corinne
Восемь российских теннисистов получили допуск на Олимпийские игры в Париже. Об этом говорится на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). В список вошли спортсмены Даниил Медведев и Мирра Андреева.
У мужчин также допущены Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова.
Как ранее сообщал Life.ru, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева (23-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации, WTA) сыграет в паре с Даниилом Медведевым (пятый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, ATP) на Олимпиаде в Париже. Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщал, что к Олимпийским играм допустили всех российских теннисистов, кто отобрался по рейтингу. Однако Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова решили пропустить соревнования.