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27 июня, 16:38

МОК допустил Даниила Медведева и Мирру Андрееву до участия в Олимпиаде в Париже

Даниил Медведев и Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP / Jean-Francois Badias, ABACA / Dubreuil Corinne

Даниил Медведев и Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP / Jean-Francois Badias, ABACA / Dubreuil Corinne

Восемь российских теннисистов получили допуск на Олимпийские игры в Париже. Об этом говорится на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). В список вошли спортсмены Даниил Медведев и Мирра Андреева.

У мужчин также допущены Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова.

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Как ранее сообщал Life.ru, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева (23-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации, WTA) сыграет в паре с Даниилом Медведевым (пятый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, ATP) на Олимпиаде в Париже. Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщал, что к Олимпийским играм допустили всех российских теннисистов, кто отобрался по рейтингу. Однако Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова решили пропустить соревнования.

Александра Мышляева
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