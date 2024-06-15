ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 12:14

Тарпищев: Теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не поедут на Олимпийские игры

Андрей Рублёв. Фото © ТАСС / АР / Jean-Francois Badias

Андрей Рублёв. Фото © ТАСС / АР / Jean-Francois Badias

Российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не будут принимать участие в Олимпиаде, которая начнётся в Париже в конце июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

"Рублёв, Хачанов, Самсонова не сыграют [на Олимпиаде]. Андрею требуется восстановление, он ведь играет всё подряд. Организм не железный", — пояснил Тарпищев.

Испанец Карлос Алькарас выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису
Испанец Карлос Алькарас выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена 14 допущенных к участию в Олимпиаде россиян. Представители организации подчеркнули, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на соревнованиях, если поставят свои подписи под документом о соблюдении всех условий участия в Играх.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Теннис
  • Даниил Медведев
  • Франция
  • Олимпиада
  • Карен Хачанов
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров