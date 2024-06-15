Тарпищев: Теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не поедут на Олимпийские игры

Российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не будут принимать участие в Олимпиаде, которая начнётся в Париже в конце июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

"Рублёв, Хачанов, Самсонова не сыграют [на Олимпиаде]. Андрею требуется восстановление, он ведь играет всё подряд. Организм не железный", — пояснил Тарпищев.