Тарпищев: Теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не поедут на Олимпийские игры
Андрей Рублёв. Фото © ТАСС / АР / Jean-Francois Badias
Российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не будут принимать участие в Олимпиаде, которая начнётся в Париже в конце июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.
"Рублёв, Хачанов, Самсонова не сыграют [на Олимпиаде]. Андрею требуется восстановление, он ведь играет всё подряд. Организм не железный", — пояснил Тарпищев.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена 14 допущенных к участию в Олимпиаде россиян. Представители организации подчеркнули, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на соревнованиях, если поставят свои подписи под документом о соблюдении всех условий участия в Играх.