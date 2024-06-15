МОК опубликовал имена первых 14 допущенных до Олимпиады россиян
Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал первый список допущенных до Олимпиады в Париже россиян. В пресс-службе организации отметили, что атлеты из России и Белоруссии смогут участвовать в соревнованиях, если примут индивидуальное приглашение и подпишут согласие за соблюдение всех условий участия в Играх.
Из российских спортсменов до Олимпиады допущены велосипедисты Тамара Дронова, Алёна Иванченко и Александр Власов, борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова, а также чемпионка по прыжкам на батуте Анжела Бладцева.
Напомним, в декабре 2023 года МОК позволил россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх в Париже, однако только в нейтральном статусе. В соревнованиях не смогут участвовать спортсмены, которые поддерживают СВО. Также атлетам будет запрещено показывать символику РФ. В Кремле отметили, что участие в Олимпиаде — выбор каждого спортсмена.
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