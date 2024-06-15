МОК опубликовал имена первых 14 допущенных до Олимпиады россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал первый список допущенных до Олимпиады в Париже россиян. В пресс-службе организации отметили, что атлеты из России и Белоруссии смогут участвовать в соревнованиях, если примут индивидуальное приглашение и подпишут согласие за соблюдение всех условий участия в Играх.