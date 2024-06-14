Россиянка Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2024

"Нейтральный статус я получила, но на Олимпиаду в Париж могу не попасть. Большая проблема в том, что я не успеваю с международным отбором. Они все заканчиваются 23 июня — или прошли, или на будущей неделе проходят. В моих планах было выступить от клуба на турнире в Италии. Но они мне в итоге отказали в допуске", — сказала она в беседе с "Матч ТВ".