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14 июня, 12:28

Россиянка Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2024

Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус для выступления на летней Олимпиаде в Париже. Об этом заявили в пресс-службе Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

Таким образом, 32-летней спортсменке необходимо до 23 июня уложиться в квалификационный норматив на международных соревнованиях. Однако, как подчеркнула сама Ефимова, сделать это вряд ли получится.

"Нейтральный статус я получила, но на Олимпиаду в Париж могу не попасть. Большая проблема в том, что я не успеваю с международным отбором. Они все заканчиваются 23 июня — или прошли, или на будущей неделе проходят. В моих планах было выступить от клуба на турнире в Италии. Но они мне в итоге отказали в допуске", — сказала она в беседе с "Матч ТВ".

Напомним, уроженка Грозного Юлия Ефимова является трёхкратной призёркой Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы и заслуженным мастером спорта РФ.

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Как сообщал Life.ru, в декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх в Париже, но только в нейтральном статусе. До соревнований не допустят спортсменов, поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине. Кроме того, атлетам будет запрещено демонстрировать символику России. В Кремле отмечали, что спортсмены должны сами решать, хотят ли они поехать на соревнования на подобных условиях.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Елагин

Никита Осипов
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