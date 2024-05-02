"Сама выбрала путь": Вяльбе назвала американкой стремящуюся поехать на Олимпиаду пловчиху Ефимову
Вяльбе: Спортсменка Ефимова для нас американка, но я не хочу её осуждать
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
У подавляющего количества россиян сложится негативное отношение к спортсменам страны, которые поедут в нейтральном статусе на Олимпийские игры – 2024 в Париж. Такое мнение в беседе с RT высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, попутно назвав российскую пловчиху Юлию Ефимову американкой.
"По отношению к тем, кто поедет на Игры в Париж, у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение. Та же Ефимова для нас американка. Я не хочу её как-то осуждать, это её жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определённых результатов", — подчеркнула Вяльбе.
Напомним, Международный олимпийский комитет ожидает в общей сложности порядка 40 российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. Им нельзя принимать участие в командных дисциплинах и демонстрировать любую символику. Приносить национальную атрибутику не разрешат и зрителям. Кроме того, комитет ввёл запрет на участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр, создав для них отдельные гимн и флаг. Гребцы из РФ отказались посещать ОИ на таких условиях, такое же решение приняли лучники. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.