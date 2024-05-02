"Сама выбрала путь": Вяльбе назвала американкой стремящуюся поехать на Олимпиаду пловчиху Ефимову

У подавляющего количества россиян сложится негативное отношение к спортсменам страны, которые поедут в нейтральном статусе на Олимпийские игры – 2024 в Париж. Такое мнение в беседе с RT высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, попутно назвав российскую пловчиху Юлию Ефимову американкой.

"По отношению к тем, кто поедет на Игры в Париж, у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение. Та же Ефимова для нас американка. Я не хочу её как-то осуждать, это её жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определённых результатов", — подчеркнула Вяльбе.