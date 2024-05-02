В Кремле уличили организаторов Олимпиады в дискриминации из-за решения по волонтёрам из РФ
Песков назвал дискриминацией отказ волонтёрам из РФ работать на ОИ-2024
Отказ на заявку работать на Олимпиаде-2024 в Париже, который получили волонтёры с гражданством РФ, является очевидной дискриминацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Можно только выразить сожаление, потому что среди болельщиков, среди гостей Олимпиады будет очень много русскоговорящих людей, будет очень много русских людей — они живут в других странах, но они приедут во Францию", — отметил он в беседе с журналистами.
Представитель Кремля подчеркнул, что отвечающие за Олимпиаду, "скупясь на гостеприимство", лишают русских поддержки со стороны волонтёров, которые могли бы наилучшим образом помочь им. По словам Пескова, такое решение "не красит" организаторов соревнований.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) ожидает в общей сложности порядка 40 российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. Им запрещено принимать участие в командных дисциплинах и демонстрировать любую символику. Приносить национальную атрибутику не позволят даже зрителям. Кроме того, комитет ввёл запрет на участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр и создал для них отдельные гимн и флаг. Гребцы из РФ отказались посещать ОИ на таких условиях, такое же решение приняли и лучники. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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