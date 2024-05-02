В Кремле уличили организаторов Олимпиады в дискриминации из-за решения по волонтёрам из РФ

Отказ на заявку работать на Олимпиаде-2024 в Париже, который получили волонтёры с гражданством РФ, является очевидной дискриминацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Можно только выразить сожаление, потому что среди болельщиков, среди гостей Олимпиады будет очень много русскоговорящих людей, будет очень много русских людей — они живут в других странах, но они приедут во Францию", — отметил он в беседе с журналистами.