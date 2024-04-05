Песков: Российские спортсмены могут сами определять позицию по участию в ОИ-2024

Российские спортсмены и соответствующие федерации могут самостоятельно принимать решение по вопросу участия в Олимпиаде, страна будет радоваться их победам, несмотря на то что они выступают без флага. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также напомнил о заявлении Международного олимпийского комитета, что никакие документы нашим спортсменам подписывать не потребуется, и подчеркнул, что Россия будет гордиться и считать их своими, даже если они выступают в недружественных странах.

"Каждый спортсмен определяет свою позицию, и, конечно, вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового", — сказал представитель Кремля.