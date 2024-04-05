Песков: Российские спортсмены могут сами определять позицию по участию в ОИ-2024
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Российские спортсмены и соответствующие федерации могут самостоятельно принимать решение по вопросу участия в Олимпиаде, страна будет радоваться их победам, несмотря на то что они выступают без флага. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также напомнил о заявлении Международного олимпийского комитета, что никакие документы нашим спортсменам подписывать не потребуется, и подчеркнул, что Россия будет гордиться и считать их своими, даже если они выступают в недружественных странах.
"Каждый спортсмен определяет свою позицию, и, конечно, вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового", — сказал представитель Кремля.
Это заявление Дмитрия Пескова прозвучало на фоне продолжающейся дискуссии в спортивных кругах о допустимости участия российских спортсменов в Олимпиаде. Так, глава Федерации художественной гимнастики РФ Ирина Винер заявила, что для российских атлетов поездка в Париж на ОИ-2024 в нейтральном статусе станет добровольным унижением, и назвала тех, кто туда поедет, "командой бомжей без флага и гимна". Первая ракетка России Даниил Медведев не согласился с её словами: каждый человек, считает он, имеет право на своё мнение.