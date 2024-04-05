"Плохой ход": Во Франции объяснили, зачем Макрон пытается переложить неудачи Игр-2024 на Россию
Политик Филиппо заподозрил Макрона в желании обвинить РФ в неудачах Олимпиады
Президент Франции Эмманюэль Макрон будет стараться обвинять Россию в проблемах, возникающих на фоне подготовки к проведению Олимпиады в Париже, поскольку РФ якобы ищет способы подпортить грядущие соревнования. Об этом рассказал в своём аккаунте в соцсети X лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
"Заявление чревато серьёзными последствиями. 1. Оно направлено на то, чтобы авансом переложить на русских огромные и очень предсказуемые неудачи этих Игр?! 2. Или он (Эмманюэль Макрон. — Прим. Life.ru) готовит (очень) плохой ход и уже называет виновного?!", — интересуется Флориан Филиппо.
На фоне этого французский политик призвал не доверять этой "грубой манипуляции".
Ранее в Кремле посчитали неприемлемыми высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении России сорвать Олимпиаду в Париже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти обвинения голословны и не имеют под собой никакой доказательной базы.
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