В Госдуме объяснили нападки Макрона на Россию завистью из-за фееричных Игр в Сочи

Президент Франции Эмманюэль Макрон до сих пор с завистью поглядывает на Россию, вспоминая Олимпийские игры в Сочи, прошедшие в 2014 году. Этим обоснованы его выпады в отношении российских спортсменов в преддверии летних Игр в Париже, рассказал в эфире телеканала "360" вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

"У них же у всех "чешется", когда они вспоминают Сочи, 2014 год. Фантастическая церемония открытия, приехали все лидеры. Наш президент открывает, всё красиво, вообще как это сногсшибательно! Или чемпионат мира. А он-то смотрел чемпионат мира в Москве, потому что Франция победила", — утверждает депутат.

Макрон, увидев российский уровень организации, захотел, чтобы во Франции тоже выдержали такую планку. Французский лидер просто не мог смириться с украшенной обстановкой, великолепной атмосферой мероприятий и оснащённостью стадионов, пока был в России, отчего ему становилось дурно, считает Борис Чернышов.

Сейчас французский президент хочет провести такую церемонию открытия Олимпиады, которая будет соответствовать той, что была в Сочи в 2014 году. Однако его планы навсегда останутся лишь приятными грёзами.

"Сейчас все плевать будут в него. Он будет идти, в него будут плевать, как это уже делали не раз его же граждане. А тут весь мир приедет и наплюёт на него, на этого недонаполеона. Это его гнетёт крайне", — полагает парламентарий.

По его мнению, никто из мировых лидеров больше не хочет разговаривать с президентом Франции, поскольку тот один за другим публикует свои разговоры с представителями разных стран.