Песков счёл неприемлемыми слова Макрона о планах России сорвать Олимпиаду
Заявления французского лидера Эмманюэля Макрона о намерениях Москвы помешать проведению Олимпийских игр в Париже неприемлемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это же касается и слов министра транспорта Чехии Мартина Купки о якобы причастности русских хакеров к кибератакам на транспортную инфраструктуру республики.
"Это абсолютно голословные обвинения — и в первом, и во втором случае. Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения", — подчеркнул представитель Кремля.
А ранее Life.ru сообщал, что французские спецслужбы порекомендовали отказаться от речного парада во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за угрозы теракта. Там предполагают, что высока вероятность нападения террориста-одиночки, который использует для своих акций транспортные средства, то есть злоумышленник может просто въехать на автомобиле в толпу.