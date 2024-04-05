Песков счёл неприемлемыми слова Макрона о планах России сорвать Олимпиаду

Заявления французского лидера Эмманюэля Макрона о намерениях Москвы помешать проведению Олимпийских игр в Париже неприемлемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это же касается и слов министра транспорта Чехии Мартина Купки о якобы причастности русских хакеров к кибератакам на транспортную инфраструктуру республики.

"Это абсолютно голословные обвинения — и в первом, и во втором случае. Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения", — подчеркнул представитель Кремля.