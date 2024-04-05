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5 апреля, 10:04

Песков счёл неприемлемыми слова Макрона о планах России сорвать Олимпиаду

Заявления французского лидера Эмманюэля Макрона о намерениях Москвы помешать проведению Олимпийских игр в Париже неприемлемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это же касается и слов министра транспорта Чехии Мартина Купки о якобы причастности русских хакеров к кибератакам на транспортную инфраструктуру республики.

"Это абсолютно голословные обвинения — и в первом, и во втором случае. Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения", — подчеркнул представитель Кремля.

А ранее Life.ru сообщал, что французские спецслужбы порекомендовали отказаться от речного парада во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за угрозы теракта. Там предполагают, что высока вероятность нападения террориста-одиночки, который использует для своих акций транспортные средства, то есть злоумышленник может просто въехать на автомобиле в толпу.

Францию предупредили о риске отмены Олимпиады из-за угрозы терактов и ошибки Макрона
Францию предупредили о риске отмены Олимпиады из-за угрозы терактов и ошибки Макрона
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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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