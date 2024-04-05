Медведев не согласился со словами Винер о собравшихся на Игры в Париж "бомжах"

Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал, что не согласен с заявлениями руководительницы Федерации художественной гимнастики РФ Ирины Винер, назвавшей "бомжами" тех российских атлетов, которые готовы отправиться на Олимпиаду-2024 в Париже без флага и гимна. Своё мнение теннисист высказал в интервью для обозревателя газеты "Спорт-экспресс".

"В жизни каждый человек имеет право на своё мнение — так же, как я имею право быть с ним несогласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду", — подчеркнул Медведев.

Спортсмен объяснил, что очень хорошо помнит свои впечатления от первой Олимпиады, в которой принимал участие, — это было в Токио. Как правило, теннисисты считают, что ОИ важны в значительно меньшей степени, чем турниры "Большого шлема". Некоторые спортсмены даже готовы пропустить Олимпийские игры ради состязаний АТР, если сомневаются в своих шансах на призовые места. По этой причине никакого чувства предвкушения во время поездки в столицу Японии Медведев не ощущал и собирался просто показать достойную игру. Однако на месте особая атмосфера Олимпиады захватила его и произвела настолько сильное впечатление, что спортсмен решил выложиться на максимум.

Увы, тогда занять призовое место не вышло: россиянин уступил испанцу Карреньо Бусте, продемонстрировавшему феноменальную игру в матче четвертьфинала. Медведева это поражение расстроило очень сильно, чего не происходит на других турнирах. Поэтому теннисист не станет отказываться от возможности выступить на Олимпийских играх и сделает всё возможное для победы.