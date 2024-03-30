Медведев выбыл из турнира "Мастерс" в Майами после разгромного поражения Синнеру
Даниил Медведев. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / medwed33
Полуфинальный матч турнира серии "Мастерс" между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером завершился в Майами. Победителем с корта ушёл иностранный спортсмен, тогда как третья ракетка выбыл из битвы за многомиллионный призовой фонд.
За час и десять минут Синнер показал семь подач навылет и реализовал четыре брейк-поинта из девяти. Медведев же ответил лишь тремя эйсами и допустил две двойные ошибки. Ни один из трёх брейк-поинтов не был реализован россиянином. Встреча завершилась с разгромным счётом 1:6, 2:6.
Напомним, что Медведев уступает Синнеру на протяжении пяти матчей подряд, хотя ранее шесть раз наносил итальянцу поражение. Теперь новоиспечённому полуфиналисту предстоит встретиться либо с болгарином Григором Димитровым, либо с немцем Александром Зверевым. Спортсмены померятся силами в 02:00 по московскому времени.
А 17 марта Медведев разделил корт с испанцем Карлосом Алькарасом в рамках финала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе. Игра завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу иностранца. Аналогично закончился матч спортсменов на том же турнире и в 2023 году.