Медведев выбыл из турнира "Мастерс" в Майами после разгромного поражения Синнеру

Полуфинальный матч турнира серии "Мастерс" между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером завершился в Майами. Победителем с корта ушёл иностранный спортсмен, тогда как третья ракетка выбыл из битвы за многомиллионный призовой фонд.

За час и десять минут Синнер показал семь подач навылет и реализовал четыре брейк-поинта из девяти. Медведев же ответил лишь тремя эйсами и допустил две двойные ошибки. Ни один из трёх брейк-поинтов не был реализован россиянином. Встреча завершилась с разгромным счётом 1:6, 2:6.