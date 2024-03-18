Медведев второй год подряд проигрывает Алькарасу финал "Мастерса" в США

Российский теннисист Даниил Медведев, являющийся четвёртой ракеткой мира, проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, находящемуся на второй строчке мирового рейтинга, в финале турнира категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США).

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1. В прошлом году ситуация была аналогичной: тогда испанец тоже обыграл Медведева в решающем матче.

Алькарас заработал 13-й чемпионский титул в карьере и первый в сезоне, в число достижений 20-летнего спортсмена входят также победы на Открытом чемпионате США и Уимблдоне. У 28-летнего россиянина 20 побед на турнирах АТР, при этом чемпионом US Open ему удалось стать лишь однажды.