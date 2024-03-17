Теннисист Медведев прошёл в финал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев победил спортсмена из Штатов Томми Пола в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Матч закончился со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу россиянина, игравшего под четвёртым номером посева.

В финале Медведеву предстоит сыграть с теннисистом из Испании Карлосом Алькарасом, обыгравшим в полуфинале представителя Италии Янника Синнера, для которого поражение стало первым в действующем сезоне и положило конец череде побед в 19 матчах. В частности, на счету Синнера — победы в Открытом чемпионате Австралии и турнире в Роттердаме.

Финальный день состязания в Индиан-Уэллсе — 17 марта. Турнир проходит на покрытии "хард" и относится к категории "Мастерс", уступающей в престижности только серии Большого шлема и Итоговому турниру АТР. Призовой фонд — 9,4 миллиона долларов. В предыдущем году на этих соревнованиях победу одержал Алькарас, одолевший Медведева в финале.