"Извиняюсь за реакцию": Медведев поругался с соперником во время матча на турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев поругался с датчанином Хольгером Руне во время четвертьфинального поединка на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования в эти дни проходят в американском городе Индиан-Уэллс, штат Калифорния.

Медведев поругался с датчанином Руне во время матча на турнире ATP. Видео © X / Tennis TV

Так, в начале второго сета после удара Руне мяч пролетел рядом со стоявшим у сетки Медведевым, едва не задев его. После этого датчанин поднял руку в знак извинения, но российский спортсмен остался стоять у сетки, а потом ушёл к линии, показав жестом, что следит за соперником. Судья при этом пояснил Медведеву, что видел, как Руне извинился. После матча россиянин принёс извинения датчанину, отметив, что не видел, как тот попросил прощения.

"Ничего не имею против Хольгера. Я просто не увидел, как он извинился, поэтому разозлился. Извиняюсь за свою реакцию", — сказал Медведев в беседе с журналистами.

Встреча между теннисистами закончилась победой россиянина со счётом 7:5, 6:4. В полуфинале Медведев сыграет с американцем Томми Полом.