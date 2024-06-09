Испанец Карлос Алькарас выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл немца Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже.

Алькарас, посеянный на турнире под третьим номером, одержал победу со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 над Зверевым, который получил четвёртый номер посева. Это уже третья победа испанца на турнире Большого шлема.

Карлосу Алькарасу 21 год, он является третьей ракеткой мира и самым молодым лидером мирового рейтинга среди мужчин в истории. Он два раза выигрывал турниры Большого шлема в одиночном разряде, а также 13 раз становился победителем ATP в одиночном разряде.