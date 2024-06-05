17-летняя россиянка обыграла вторую ракетку мира и вышла в полуфинал "Ролан Гаррос" Андреева обыграла Соболенко и вышла в полуфинал "Ролан Гаррос" 5 июня, 17:25 Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP / Aurelien Morissard

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.

Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. В полуфинале Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини. В другом полуфинале встретятся представительница Польши Ига Свёнтек и американка Коко Гауфф.

Мирре Андреевой 17 лет, она занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Арине Соболенко — 26 лет, она является второй ракеткой мира.

Авторы Александра Вишнякова