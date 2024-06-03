Россиянка Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема 3 июня, 17:11 Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / АР

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала уверенную победу над спортсменкой из Франции Варварой Грачёвой в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") в Париже.

Встреча продолжалась полтора часа и завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу 17-летней россиянки. Андреева впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема. Чтобы пробиться в полуфинал, ей придётся обыграть вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Ранее сообщалось, что восходящая звезда тенниса из России Мирра Андреева разгромила американку и вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). Матч россиянки с Пейтон Стернс закончился со счётом 6:2, 6:1.

Авторы Татьяна Миссуми