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Регион
1 июня, 16:51

Медведев вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос", обыграв чеха Махача

Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / EPA

Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / EPA

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), обыграв в четырёх сетах чеха Томаша Махача со счётом 7:6 (7:4 на тай-брейке), 7:5, 1:6, 6:4. Матч продолжался 3 часа 24 минуты.

В ходе игры 28-летний Медведев (пятый сеяный) реализовал четыре брейк-пойнта из девяти, сделал девять двойных ошибок и 14 эйсов. 23-летний Махач (34-я ракетка мира) допустил две двойные ошибки, выполнив три подачи навылет и реализовав пять брейк-пойнтов из 15. Далее Медведев сыграет с австралийским спортсменом Алексом де Минором (11-й сеяный).

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Ранее бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова отметила, что 17-летняя восходящая звезда мирового тенниса Мирра Андреева набирается опыта и уверенности. На "Ролан Гаррос" победила белоруску Викторию Азаренко и теперь сыграет с американкой Пейтон Стернс.

Никита Осипов
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