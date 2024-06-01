Медведев вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос", обыграв чеха Махача

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), обыграв в четырёх сетах чеха Томаша Махача со счётом 7:6 (7:4 на тай-брейке), 7:5, 1:6, 6:4. Матч продолжался 3 часа 24 минуты.

В ходе игры 28-летний Медведев (пятый сеяный) реализовал четыре брейк-пойнта из девяти, сделал девять двойных ошибок и 14 эйсов. 23-летний Махач (34-я ракетка мира) допустил две двойные ошибки, выполнив три подачи навылет и реализовав пять брейк-пойнтов из 15. Далее Медведев сыграет с австралийским спортсменом Алексом де Минором (11-й сеяный).