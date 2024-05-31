"Разочарован собой": Рублёв сенсационно вылетел в третьем круге "Ролан Гаррос"

26-летний российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвёртый раунд Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). В третьем круге он сенсационно проиграл 23-летнему итальянцу Маттео Арнальди. Матч длился 2 часа 33 минуты и закончился со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

В концовке второго сета посеянный под шестым номером Рублёв получил предупреждение за неспортивное поведение из-за того, что отпинал скамейку и кинул ракетку после очередного проигранного гейма на своей подаче. Следующим соперником Арнальди (35-й в мировом рейтинге) станет победитель пары Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция).

"Разочарован собой. Не помню, чтобы я чувствовал себя хуже на "Шлемах". Я просто убил себя сам сегодня. У меня было много возможностей, шансов, но в один момент я всё потерял", — прокомментировал Рублёв своё поражение.

Сегодня на "Ролан Гаррос" состоялось ещё одно российско-итальянское противостояние. 25-летний Павел Котов (56-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов) проиграл второму сеяному 22-летнему Яннику Синнеру (4:6, 4:6, 4:6). Итальянец далее сыграет с победителем матча между французом Корантеном Муте и Себастьяном Офнером из Австрии.