Теннисистка Петрова отметила, что Мирра Андреева набирает опыт и уверенность

Психологическую уверенность и опыт обретает 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, победившая опытную белоруску Викторию Азаренко во втором круге Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). Об этом заявила бронзовый призёр Олимпиады-2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

"Андреева молодец, ей выпал сложный матч во втором круге. К тому же ей надо было подтверждать очки. Она показала, что психологически готова, очень уверенно ведёт себя в интервью, даёт смелые комментарии. И играла с соперницей в два раза старше её, очень опытной, многократно побеждавшей на Больших шлемах", — отметила Петрова в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, у Мирры есть шанс повторить результат прошлого года и, возможно, даже улучшить его. Данная победа говорит о том, что Андреева продолжает взрослеть и обретать уверенность в своих силах, заключила Петрова.

Напомним, Андреева обыграла Азаренко в трёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 7:5. Сама спортсменка назвала эту победу важнейшей в своей карьере. Теперь россиянке, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге, предстоит сыграть с представительницей США Пейтон Стернс (62-я ракетка мира), этот матч состоится сегодня, 1 июня.