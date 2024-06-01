Теннисистка Петрова отметила, что Мирра Андреева набирает опыт и уверенность
Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / Ricardo Larreina
Психологическую уверенность и опыт обретает 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, победившая опытную белоруску Викторию Азаренко во втором круге Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). Об этом заявила бронзовый призёр Олимпиады-2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.
"Андреева молодец, ей выпал сложный матч во втором круге. К тому же ей надо было подтверждать очки. Она показала, что психологически готова, очень уверенно ведёт себя в интервью, даёт смелые комментарии. И играла с соперницей в два раза старше её, очень опытной, многократно побеждавшей на Больших шлемах", — отметила Петрова в беседе с "Газетой.ru".
По её словам, у Мирры есть шанс повторить результат прошлого года и, возможно, даже улучшить его. Данная победа говорит о том, что Андреева продолжает взрослеть и обретать уверенность в своих силах, заключила Петрова.
Напомним, Андреева обыграла Азаренко в трёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 7:5. Сама спортсменка назвала эту победу важнейшей в своей карьере. Теперь россиянке, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге, предстоит сыграть с представительницей США Пейтон Стернс (62-я ракетка мира), этот матч состоится сегодня, 1 июня.
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